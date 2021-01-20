20.01.2021.
Новое предложение для грузоперевозчиков
Не отставайте от конкурентов — привлекайте клиентов, размещаясь на популярных площадках региона.
Предложение рассчитано на 3 месяца, но эффект вы почувствуете на первой неделе. Итак, что входит в наше предложение:
1. Мегамаркет на сайте Камелот
- ваш собственный управляемый сайт в рамках сайта Камелот — с фотографиями, подробным описанием и контактными данными;
- никаких затрат на продвижение и рекламу — сайт уже раскручен;
- начинает привлекать клиентов уже через сутки;
- ссылка ведет на вашу страницу.
2. Имиджевое объявление на сайте cmlt.ru
3. Объявление с точкой до 20 слов в каждом выпуске газеты Камелот
4. Объявление до 20 слов в каждом выпуске газеты Город V
5. Дополнительные услуги, чтобы сделать ваше объявление выше и заметнее:
- Одно поднятие объявления в день в выбранное время;
- Выделение объявления с помощью фразы, указывающей на ваши конкурентные преимущества;
- Лидер просмотров — объявление показывается в 3-х дополнительных рубриках сайта, увеличивая просмотры и внимание покупателей.
И всё это — за 7 860 р./3 месяца.
Пишите: reclama@cmlt.ru
Звоните: +7 (473) 253-33-66, +7(473) 250-52-52
Другие новости: