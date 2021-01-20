Новое предложение для грузоперевозчиков

Не отставайте от конкурентов — привлекайте клиентов, размещаясь на популярных площадках региона.

Предложение рассчитано на 3 месяца, но эффект вы почувствуете на первой неделе. Итак, что входит в наше предложение:



1. Мегамаркет на сайте Камелот



ваш собственный управляемый сайт в рамках сайта Камелот — с фотографиями, подробным описанием и контактными данными;

никаких затрат на продвижение и рекламу — сайт уже раскручен;

начинает привлекать клиентов уже через сутки;

ссылка ведет на вашу страницу.

Одно поднятие объявления в день в выбранное время;

Выделение объявления с помощью фразы, указывающей на ваши конкурентные преимущества;

Лидер просмотров — объявление показывается в 3-х дополнительных рубриках сайта, увеличивая просмотры и внимание покупателей.

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