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20.01.2021.

Новое предложение для грузоперевозчиков

Не отставайте от конкурентов — привлекайте клиентов, размещаясь на популярных площадках региона.

Предложение рассчитано на 3 месяца, но эффект вы почувствуете на первой неделе. Итак, что входит в наше предложение:

1. Мегамаркет на сайте Камелот

  • ваш собственный управляемый сайт в рамках сайта Камелот — с фотографиями, подробным описанием и контактными данными;
  • никаких затрат на продвижение и рекламу — сайт уже раскручен;
  • начинает привлекать клиентов уже через сутки;
  • ссылка ведет на вашу страницу.

2. Имиджевое объявление на сайте cmlt.ru

3. Объявление с точкой до 20 слов в каждом выпуске газеты Камелот
 
4. Объявление до 20 слов в каждом выпуске газеты Город V

5. Дополнительные услуги, чтобы сделать ваше объявление выше и заметнее:


И всё это — за 7 860 р./3 месяца.

Пишите: reclama@cmlt.ru
Звоните: +7 (473) 253-33-66, +7(473) 250-52-52




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