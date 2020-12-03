03.12.2020.
Чтобы наконец проводить 2020 год, заходите на нашу страницу
Новый год не отменить, а значит, наш любимый праздник состоится, как и прежде. А чтобы вам удобно было подготовиться к нему, мы собрали новогодние предложения на одной странице.
Не тратьте время на поиски, заходите к нам и выбирайте в одном разделе:
- Где встретить Новый год;
- Что подарить близким;
- Салоны красоты, чтобы выглядеть сногсшибательно на праздниках;
- Деда Мороза, который поздравит вас и ваших детей;
- Товары и атрибутику для праздника;
- Куда сходить на новогодних выходных.
А если вы сами продаете праздничные товары и услуги, размещайте предложения на этих страницах — здесь их найдут быстрее всего!
Пишите: reclama@cmlt.ru
Звоните: 253-33-66, 280-08-88
Хороших вам праздников!
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