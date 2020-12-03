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03.12.2020.

Чтобы наконец проводить 2020 год, заходите на нашу страницу

Новый год не отменить, а значит, наш любимый праздник состоится, как и прежде. А чтобы вам удобно было подготовиться к нему, мы собрали новогодние предложения на одной странице.

Не тратьте время на поиски, заходите к нам и выбирайте в одном разделе:

  • Где встретить Новый год;
  • Что подарить близким;
  • Салоны красоты, чтобы выглядеть сногсшибательно на праздниках;
  • Деда Мороза, который поздравит вас и ваших детей;
  • Товары и атрибутику для праздника;
  • Куда сходить на новогодних выходных.

А если вы сами продаете праздничные товары и услуги, размещайте предложения на этих страницах — здесь их найдут быстрее всего!

Пишите: reclama@cmlt.ru
Звоните: 253-33-66, 280-08-88

Хороших вам праздников!




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