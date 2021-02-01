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01.02.2021.

Специальное предложение для медицинских центров

Нынешней весной услуги медцентров будут особо востребованы, так что самое время обеспечить себе поток клиентов.Для этого воспользуйтесь нашим пакетным предложением и расскажите о себе всему городу. Что входит в предложение:

1. Вертикальный баннер в любой рубрике сайта Камелот.
 
2. Статья или интервью о вашем медицинском центре на сайте cmlt.ru. Ссылка на материал будет на главной странице нашего сайта и в группах в социальных сетях.

3. Модульная реклама в издании Камелот на 5 недель (макет размером 6 модулей в рубрике «Медицинские услуги» 1 раз в неделю, по понедельникам).

4. Модульная реклама в издании Город V на 5 недель: на 1 неделю — ВИП-размещение (при наличии свободных мест*) + 6 модулей в рубрике «Медицинские услуги» на 4 недели.

5. Комплект дополнительных услуг, чтобы сделать ваше объявление более заметным:
  • выделение с помощью фразы, которая укажет на ваше конкурентное преимущество;
  • «Лидер просмотров» — объявление будет показываться в трех дополнительных рубриках и привлекать больше внимания.

6. Пост в соцсетях Камелота (20 000 подписчиков).

7. Цветная страница в каталоге организаций на сайте Камелот:
  • ваш собственный управляемый сайт в рамках сайта Камелот — с фотографиями, подробным описанием и контактными данными;
  • никаких затрат на продвижение и рекламу — сайт уже раскручен;
  • ссылки ведут на ваши страницы. 


И все это — за 9 550 руб./5 недель.

Подробности можно узнать по телефонам +7 (473) 253-33-66, +7 (473) 250-52-52 и по почте reclama@cmlt.ru.

*Подробности уточняйте у наших менеджеров


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