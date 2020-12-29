29.12.2020.
График работы Камелота в новогодние праздники
Друзья, поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством! Также сообщаем о графике работы Камелота в праздничные дни.
Офис продаж и колл-центр
- 31 декабря — с 9 до 15 часов (удаленно),
- 1, 2 января — выходные,
- 3 января — с 9 до 16 часов (удаленно),
- 4 — 6 января — с 9 до 16 часов,
- 7 января — выходной,
- 8 — 10 января — с 9 до 16 часов.
Центр поддержки
- 31 декабря — с 8 до 16 часов,
- 1, 2 января — с 10 до 15 часов,
- 3 — 5 января — с 8 до 18 часов,
- 6 января — с 8 до 16 часов,
- 7 января — выходной,
- 8 −10 января — с 8 до 18 часов.
Модерация объявлений
- 31 декабря — с 8 до 16 часов,
- 1, 2 января — с 10 до 22 часов,
- 3 — 6 января — с 8 до 22 часов,
- 7 января — с 10 до 22 часов,
- 8 — 10 января — с 8 до 22 часов.
Желаем хороших выходных!
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