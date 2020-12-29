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29.12.2020.

График работы Камелота в новогодние праздники

Друзья, поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством! Также сообщаем о графике работы Камелота в праздничные дни.

Офис продаж и колл-центр

  • 31 декабря — с 9 до 15 часов (удаленно),
  • 1, 2 января — выходные,
  • 3 января — с 9 до 16 часов (удаленно),
  • 4 — 6 января — с 9 до 16 часов,
  • 7 января — выходной,
  • 8 — 10 января — с 9 до 16 часов.

Центр поддержки

  • 31 декабря — с 8 до 16 часов,
  • 1, 2 января — с 10 до 15 часов,
  • 3 — 5 января — с 8 до 18 часов,
  • 6 января — с 8 до 16 часов,
  • 7 января — выходной,
  • 8 −10 января — с 8 до 18 часов.

Модерация объявлений
  • 31 декабря — с 8 до 16 часов,
  • 1, 2 января — с 10 до 22 часов,
  • 3 — 6 января — с 8 до 22 часов,
  • 7 января — с 10 до 22 часов,
  • 8 — 10 января — с 8 до 22 часов.

Желаем хороших выходных!




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