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15.02.2021.

Добавьте уюта в свой дом, а мы в этом поможем

Всё, что вам понадобится для дома, мы собрали в одном месте.

Теперь вам не нужно бегать по магазинам и вообще выходить на улицу — всё нужное мы собрали на одной странице. В специальном разделе вы найдете:

  • услуги по изготовлению и ремонту мебели;
  • бытовую химию и клининговые услуги;
  • товары для ремонта и отделки.

А если вы предлагаете товары и услуги для дома, размещайте предложения на наших страницах!

Пишите: reclama@cmlt.ru

Звоните: +7 (473) 253-33-66




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