С днем рождения, Камелот!

12 мая нашей компании исполняется 26 лет.

История Камелота началась в 1994 году с небольшой черно-белой газеты объявлений, а сегодня Камелот — одна из крупнейших компаний на рекламном рынке Воронежа. Наша аудитория — это пользователи сайта, читатели газеты «Камелот» и еженедельника «Город V».



Уже больше четверти века мы помогаем воронежским предпринимателям: проводим рекламные кампании, разрабатываем фирменный стиль и бизнес-стратегии. Мы знаем все о рекламе и можем справиться с любой поставленной задачей.



Спасибо, что выбираете Камелот. Вместе мы встретим еще не один день рождения.