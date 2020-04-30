30.04.2020.
О графике работы Камелота на майских праздниках
Друзья, поздравляем вас с наступающими Первомаем и Днем Победы! Также сообщаем, что в ближайшее время мы будем работать по сокращенному графику.
Центр поддержки
- 1 — 5 мая принимает звонки с 9 до 16 часов;
- 9 мая — выходной;
- 6 — 8 и с 12 мая будет работать по новому графику, с 8 до 18 часов.
Модераторы
- 1 и 9 мая модерация объявлений производится с 8 до 22 часов;
- в остальные дни — по прежнему графику, с 8 до 24 часов.
Колл-центр и отдел продаж
- 1 и 9 мая — выходные,
- в остальные дни работают по прежнему графику, с 9 до 16 часов.
Хороших выходных и до встречи в Камелоте!
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