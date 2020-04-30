О графике работы Камелота на майских праздниках

Друзья, поздравляем вас с наступающими Первомаем и Днем Победы! Также сообщаем, что в ближайшее время мы будем работать по сокращенному графику.

Центр поддержки



1 — 5 мая принимает звонки с 9 до 16 часов;

9 мая — выходной;

6 — 8 и с 12 мая будет работать по новому графику, с 8 до 18 часов.

Модераторы

1 и 9 мая модерация объявлений производится с 8 до 22 часов;

в остальные дни — по прежнему графику, с 8 до 24 часов.

Колл-центр и отдел продаж

1 и 9 мая — выходные,

в остальные дни работают по прежнему графику, с 9 до 16 часов.