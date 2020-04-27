27.04.2020.
Колл-центр Камелота возвращает ваших клиентов!
Специальное антикризисное предложение — обзвоним вашу клиентскую базу всего за полцены.
Если в сложившейся ситуации вы хотите вернуть ушедших клиентов или привлечь новых, Камелот вам в этом поможет.
Колл-центр Камелота:
- обзвонит ваших клиентов, напомнит о вас;
- проинформирует о ваших товарах и текущих акциях;
- проведет опрос о качестве товара или услуги.
И всё это — со скидкой 50%!
Стоимость составит 18 руб./контакт, в работу берем от 500 контактов.
Предложение действует до 12.05.2020.
Звоните:
+7 (473) 280-08-88
+7 (473) 200-00-88
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