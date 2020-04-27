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27.04.2020.

Колл-центр Камелота возвращает ваших клиентов!

Специальное антикризисное предложение — обзвоним вашу клиентскую базу всего за полцены.

Если в сложившейся ситуации вы хотите вернуть ушедших клиентов или привлечь новых, Камелот вам в этом поможет.

Колл-центр Камелота:

  • обзвонит ваших клиентов, напомнит о вас;
  • проинформирует о ваших товарах и текущих акциях;
  • проведет опрос о качестве товара или услуги.

И всё это — со скидкой 50%!

Стоимость составит 18 руб./контакт, в работу берем от 500 контактов.

Предложение действует до 12.05.2020.

Звоните:
+7 (473) 280-08-88
+7 (473) 200-00-88




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