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14.05.2020.

О графике работы Камелота

Друзья, колл-центр и отдел продаж работают по новому расписанию.

В будние дни с отделами можно будет связаться 9 до 18 часов, в выходные — с 9 до 16 часов.

График работы остальных отделов Камелота на этой неделе не меняется.

Напоминаем, что вы всегда можете разместить рекламу и дистанционно.

Обращайтесь к нам по телефону или почте.

Отдел продаж: +7 (473) 253-33-66, +7 (473) 250-52-52
Колл-центр:: +7 (473) 280-08-88, +7 (473) 200-00-88
Центр поддержки: +7 (473) 250-50-88
Почта: reclama@cmlt.ru




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