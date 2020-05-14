14.05.2020.
О графике работы Камелота
Друзья, колл-центр и отдел продаж работают по новому расписанию.
В будние дни с отделами можно будет связаться 9 до 18 часов, в выходные — с 9 до 16 часов.
График работы остальных отделов Камелота на этой неделе не меняется.
Напоминаем, что вы всегда можете разместить рекламу и дистанционно.
Обращайтесь к нам по телефону или почте.
Отдел продаж: +7 (473) 253-33-66, +7 (473) 250-52-52
Колл-центр:: +7 (473) 280-08-88, +7 (473) 200-00-88
Центр поддержки: +7 (473) 250-50-88
Почта: reclama@cmlt.ru
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