О графике работы Камелота

Друзья, колл-центр и отдел продаж работают по новому расписанию.

В будние дни с отделами можно будет связаться 9 до 18 часов, в выходные — с 9 до 16 часов.



График работы остальных отделов Камелота на этой неделе не меняется.



Напоминаем, что вы всегда можете разместить рекламу и дистанционно.



Обращайтесь к нам по телефону или почте.



Отдел продаж: +7 (473) 253-33-66, +7 (473) 250-52-52

Колл-центр:: +7 (473) 280-08-88, +7 (473) 200-00-88

Центр поддержки: +7 (473) 250-50-88

Почта: reclama@cmlt.ru