20.05.2020.
Показывать и смотреть жилье теперь можно, не выходя из дома
В разделе «Недвижимость» появилась характеристика «Онлайн-показ».
«Онлайн-показ» доступен в рубриках о продаже и аренде квартир, комнат, домов и дач. Характеристика заполняется по желанию автора и видна в списке объявлений.
С ней покупателям и собственникам не нужно тратить время на предварительный осмотр — уже по видео можно понять, подходит жилье или нет.
Также напоминаем, что вы всегда можете загрузить видеозапись в объявление.
Безопасные и взвешенные покупки — вместе с Камелотом.
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