Показывать и смотреть жилье теперь можно, не выходя из дома

В разделе «Недвижимость» появилась характеристика «Онлайн-показ».

«Онлайн-показ» доступен в рубриках о продаже и аренде квартир, комнат, домов и дач. Характеристика заполняется по желанию автора и видна в списке объявлений.

С ней покупателям и собственникам не нужно тратить время на предварительный осмотр — уже по видео можно понять, подходит жилье или нет.

Также напоминаем, что вы всегда можете загрузить видеозапись в объявление.



Безопасные и взвешенные покупки — вместе с Камелотом.