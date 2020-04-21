Услуги по строительству и ремонту по-прежнему популярны!

Несмотря на режим самоизоляции, магазины стройматериалов, строители и отделочники продолжают работать, и всё необходимое вы можете заказать, не выходя из дома.

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