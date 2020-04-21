21.04.2020.
Услуги по строительству и ремонту по-прежнему популярны!
Несмотря на режим самоизоляции, магазины стройматериалов, строители и отделочники продолжают работать, и всё необходимое вы можете заказать, не выходя из дома.
Например, для вашего удобства мы собрали полезные предложения на специальной странице «Всё для дома». Заходите и заказывайте услуги по ремонту и отделке, стройматериалы, бытовую химию и многое другое.
И по-прежнему много нужного и полезного вы найдете в разделе «Строительство и ремонт» — спрос и предложение здесь не снизились даже сейчас.
А если вы предлагаете товары и услуги для стройки и ремонта, размещайте их на наших страницах!
Пишите: pr@cmlt.ru
Звоните: +7 (473) 253-33-66, +7 (473) 250-52-52
Другие новости: