Все новости  -  RSS
05.03.2020.

График работы Камелота в первый весенний праздник

Прекрасных дам поздравляем с 8 Марта и напоминаем, что некоторые службы Камелота работают по сокращенному графику.

7 марта

  • центр поддержки работает с 9 до 16 часов.

8 марта
  • офис продаж, колл-центр и центр поддержки не работают;
  • модерация объявлений осуществляется с 8 до 22 часов.

9 марта

  • офис продаж, колл-центр и центр поддержки работают с 9 до 16 часов; модерация объявлений производится в обычном режиме.

Желаем хороших выходных!




Другие новости:
05.03.2020. График работы Камелота в первый весенний праздник
20.02.2020. О графике работы Камелота в праздничные дни
14.02.2020. Воспользуйтесь спецпредложениями февраля