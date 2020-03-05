05.03.2020.
График работы Камелота в первый весенний праздник
Прекрасных дам поздравляем с 8 Марта и напоминаем, что некоторые службы Камелота работают по сокращенному графику.
7 марта
- центр поддержки работает с 9 до 16 часов.
8 марта
- офис продаж, колл-центр и центр поддержки не работают;
- модерация объявлений осуществляется с 8 до 22 часов.
9 марта
- офис продаж, колл-центр и центр поддержки работают с 9 до 16 часов; модерация объявлений производится в обычном режиме.
Желаем хороших выходных!
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