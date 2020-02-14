14.02.2020.
Воспользуйтесь спецпредложениями февраля
Каждый месяц мы придумываем, чем порадовать наших клиентов. И в феврале для вас сразу несколько хороших новостей.
1. Мы продлили акцию по Мегамаркетам.
Заказывайте собственный онлайн-магазин на сайте Камелот с 40-50% скидкой до конца февраля.
2. Специальные предложения для медцентров, ветеринарных клиник и фитнес-центров.
- Мегамаркет, собственный мини-сайт на платформе Камелота, — 1 500 руб./3 месяца.;
- Мегамаркет + баннер на сайте на 3 месяца — 3 000 руб.;
- Мегамаркет + баннер + модульная реклама в еженедельнике Город V на 3 месяца — 9 800 руб. (цена за 3 модуля).
3. Специальные предложения для клиентов тематики «Ритуальные услуги».
- Мегамаркет на 3 месяца — 4 500 руб.,
- Мегамаркет + модульная реклама в Камелоте и Городе V — 12 900 руб./3 месяца. Цена указана за 2 модуля, если хотите заказать больше, уточняйте стоимость у менеджеров.
4. Делайте ваши предложения заметнее.
Заказывайте любую рекламу в любое издание на 8 недель и получайте в подарок пакет дополнительных услуг. Ваше объявление будет выше, заметнее, а значит, эффективнее.
5. Модульная реклама — за полцены.
Заказывайте Мегамаркет 2 или 3 категории на 3 месяца и любая модульная реклама в Городе V будет вам доступна со скидкой 50%.
Подробности узнавайте у своего менеджера по рекламе или по телефонам +7 (473) 253-33-66, +7 (473) 250-52-52
Другие новости: