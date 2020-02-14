Воспользуйтесь спецпредложениями февраля

Каждый месяц мы придумываем, чем порадовать наших клиентов. И в феврале для вас сразу несколько хороших новостей.

1. Мы продлили акцию по Мегамаркетам



Заказывайте собственный онлайн-магазин на сайте Камелот с 40-50% скидкой до конца февраля.



2. Специальные предложения для медцентров, ветеринарных клиник и фитнес-центров .



Мегамаркет, собственный мини-сайт на платформе Камелота, — 1 500 руб./3 месяца.;

Мегамаркет + баннер на сайте на 3 месяца — 3 000 руб.;

Мегамаркет + баннер + модульная реклама в еженедельнике Город V на 3 месяца — 9 800 руб. (цена за 3 модуля).



3. Специальные предложения для клиентов тематики «Ритуальные услуги» .

Мегамаркет на 3 месяца — 4 500 руб.,

Мегамаркет + модульная реклама в Камелоте и Городе V — 12 900 руб./3 месяца. Цена указана за 2 модуля, если хотите заказать больше, уточняйте стоимость у менеджеров.

4. Делайте ваши предложения заметнее .





Заказывайте любую рекламу в любое издание на 8 недель и получайте в подарок пакет дополнительных услуг . Ваше объявление будет выше, заметнее, а значит, эффективнее.

5. Модульная реклама — за полцены .





Заказывайте Мегамаркет 2 или 3 категории на 3 месяца и любая модульная реклама в Городе V будет вам доступна со скидкой 50%.



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