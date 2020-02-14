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14.02.2020.

Воспользуйтесь спецпредложениями февраля

Каждый месяц мы придумываем, чем порадовать наших клиентов. И в феврале для вас сразу несколько хороших новостей.

1. Мы продлили акцию по Мегамаркетам.

Заказывайте собственный онлайн-магазин на сайте Камелот с 40-50% скидкой до конца февраля.

2. Специальные предложения для медцентров, ветеринарных клиник и фитнес-центров.

  • Мегамаркет, собственный мини-сайт на платформе Камелота, — 1 500 руб./3 месяца.;
  • Мегамаркет + баннер на сайте на 3 месяца — 3 000 руб.;
  • Мегамаркет + баннер + модульная реклама в еженедельнике Город V на 3 месяца — 9 800 руб. (цена за 3 модуля).
Мегамаркет

3. Специальные предложения для клиентов тематики «Ритуальные услуги».

  • Мегамаркет на 3 месяца — 4 500 руб.,
  • Мегамаркет + модульная реклама в Камелоте и Городе V — 12 900 руб./3 месяца. Цена указана за 2 модуля, если хотите заказать больше, уточняйте стоимость у менеджеров.

4. Делайте ваши предложения заметнее.

Заказывайте любую рекламу в любое издание на 8 недель и получайте в подарок пакет дополнительных услуг. Ваше объявление будет выше, заметнее, а значит, эффективнее.

5. Модульная реклама — за полцены.

Заказывайте Мегамаркет 2 или 3 категории на 3 месяца и любая модульная реклама в Городе V будет вам доступна со скидкой 50%.


Подробности узнавайте у своего менеджера по рекламе или по телефонам +7 (473) 253-33-66, +7 (473) 250-52-52



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