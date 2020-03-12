От пандемии спасаемся на медицинском форуме

В эти дни в отеле Marriott проходит форум-выставка «Здравоохранение Черноземья».

Форум уже в 49 раз собрал вместе медиков из Воронежской, Липецкой, Белгородской, Курской и других областей. Мероприятия проводятся по 27 медицинским специальностям, всего на 14 тематических конференциях планируется участие нескольких тысяч специалистов.



Камелот по устоявшейся традиции участвует в форуме. Наша тематическая стойка посвящена не медицине, а рекламе, — рассказываем об услугах агентства, свежих спецпредложениях и акциях. И, конечно, у нас можно взять новый выпуск еженедельника Город V.



Форум длится с 11 по 13 марта, приходите!