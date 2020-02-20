20.02.2020.
О графике работы Камелота в праздничные дни
Дорогие воронежцы, поздравляем вас с Днем защитника Отечества!
Также сообщаем, что в ближайшие выходные некоторые службы Камелота работают по сокращенному графику.
22 февраля
- центр поддержки работает с 9 до 16 ч.
23 февраля
- офис продаж, колл-центр и центр поддержки не работают,
- модерация объявлений осуществляется с 8 до 22 часов.
24 февраля
- офис продаж, колл-центр и центр поддержки работают с 9 до 16 часов,
- модерация объявлений производится в обычном режиме.
Желаем праздничного настроения и весёлых выходных!
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