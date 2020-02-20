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20.02.2020.

О графике работы Камелота в праздничные дни

Дорогие воронежцы, поздравляем вас с Днем защитника Отечества!

Также сообщаем, что в ближайшие выходные некоторые службы Камелота работают по сокращенному графику.

22 февраля
  • центр поддержки работает с 9 до 16 ч.

23 февраля
  • офис продаж, колл-центр и центр поддержки не работают,
  • модерация объявлений осуществляется с 8 до 22 часов.

24 февраля
  • офис продаж, колл-центр и центр поддержки работают с 9 до 16 часов,
  • модерация объявлений производится в обычном режиме.

Желаем праздничного настроения и весёлых выходных!




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