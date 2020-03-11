Время воспользоваться весенними акциями

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Мегамаркет в рубрике «Сборные дома, дачи» — размещение 6600 р./3 месяца;

Мегамаркет на 50 объявлений в тематике «Товары для сада» — 2300 р./месяц.

Скидка на мегамаркет тематики «Автосервис»

3 мес. — 3000 р.;

6 мес. — 6000 р. + баннер на весь срок за 10 руб./неделя;

12 мес. — 9000 р. + баннер за 10 руб./неделя.





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