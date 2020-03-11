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11.03.2020.

Время воспользоваться весенними акциями

В марте мы приготовили для вас несколько специальных предложений.

При длительном размещении Поднятие и Выделение по сниженной цене

С 3 марта по 5 апреля закажите и оплатите любую рекламу сроком на 8-12 недель и делайте свои объявления заметнее по спеццене: Выделение + Поднятие — 16 руб. к объявлению из Камелота, 48 руб. к объявлению из Города V + Лидер просмотров в 3 рубрики на выбор.

Скидка на собственный онлайн-магазин на сайте Камелот

  • При заказе Мегамаркета на 3-5 месяцев скидка составит 40%;
  • Мегамаркет + вертикальный баннер 240×400 в любой рубрике сайта — 15 500 руб./6 мес.;
Предложение действует на Мегамаркеты по услугам 1, 2, 3 категории.

  • При заказе мегамаркета по строительным услугам — в подарок 5 дополнительных объявлений на сайте в разделе Строительство, ремонт;
  • Мегамаркет в рубрике «Сборные дома, дачи» — размещение 6600 р./3 месяца;
  • Мегамаркет на 50 объявлений в тематике «Товары для сада» — 2300 р./месяц.

Скидка на мегамаркет тематики «Автосервис»

При длительном размещении действует специальная цена:
  • 3 мес. — 3000 р.;
  • 6 мес. — 6000 р. + баннер на весь срок за 10 руб./неделя;
  • 12 мес. — 9000 р. + баннер за 10 руб./неделя.

Подробности узнавайте у своего менеджера по рекламе или по телефонам +7 (473) 253-33-66, +7 (473) 250-52-52




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