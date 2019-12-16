16.12.2019.
Готовимся к Новому году: осталось 2 недели
Продолжаем приближать волшебный праздник вместе.
Чтобы ничего не забыть и не откладывать на последний день, составьте список того, что надо сделать уже сейчас:
- подвести итоги года — пусть вы и ваши близкие вспомнят по три важных события, случившихся с ними в 2019-м;
- выбросить хлам из дома и старых позвать друзей;
- придумать легкое меню и купить непортящиеся продукты;
- навести красоту — позаботиться о прическе, маникюре, макияже.
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