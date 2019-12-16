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16.12.2019.

Готовимся к Новому году: осталось 2 недели

Продолжаем приближать волшебный праздник вместе.

Чтобы ничего не забыть и не откладывать на последний день, составьте список того, что надо сделать уже сейчас:

  • подвести итоги года — пусть вы и ваши близкие вспомнят по три важных события, случившихся с ними в 2019-м;
  • выбросить хлам из дома и старых позвать друзей;
  • придумать легкое меню и купить непортящиеся продукты;
  • навести красоту — позаботиться о прическе, маникюре, макияже.

У вас есть новогодние акции и предложения? Расскажите о них в праздничном проекте Камелота!

Еще один интересный вариант — закажите праздничный пост в соцсетях. У вас грандиозные планы по продвижению себя в интернете? Самое время познакомиться с нашей услугой «Маркетолог напрокат».
Подробнее об услуге вы можете узнать по телефону +7 (473) 253-33-66.




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