Готовимся к Новому году: осталось 2 недели

Продолжаем приближать волшебный праздник вместе.

Чтобы ничего не забыть и не откладывать на последний день, составьте список того, что надо сделать уже сейчас:



подвести итоги года — пусть вы и ваши близкие вспомнят по три важных события, случившихся с ними в 2019-м;

выбросить хлам из дома и старых позвать друзей ;

; придумать легкое меню и купить непортящиеся продукты;

навести красоту — позаботиться о прическе, маникюре, макияже.