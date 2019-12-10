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10.12.2019.

Делайте объявления заметнее

С сегодняшнего дня изменился внешний вид выделенных объявлений.

Теперь объявление, к которому приобретена услуга «Выделение», публикуется на цветном фоне, с выделенным заголовком и выбранной вами фразой. Всё вместе привлекает дополнительное внимание и указывает на преимущества сделки с вами. Вы получаете в три раза больше просмотров, а значит увеличиваете скорость продажи.

Другие виды выделений более недоступны. Тем не менее, если вы успели их приобрести, они будут действовать весь срок заказа.
Стоимость «Выделения» — 19 рублей/день.

Приобретайте и будьте заметнее на сайте Камелот!




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