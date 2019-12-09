09.12.2019.
Готовимся к Новому году: осталось 3 недели
Когда праздника ждешь и готовишься к нему, он и наступает быстрее. Так давайте приближать Новый год вместе!
Чтобы вы встретили праздник во всеоружии, мы поможем вам сделать все важные дела.
Итак, сейчас самое время определиться с:
- подарками;
- нарядом на праздник;
- планами на каникулы;
- местом для встречи Нового года.
Выбор не займет много времени, ведь всё это и многое другое мы собрали на специальной праздничной странице. Заходите!
Если у вас есть объявления на сайте Камелот, не забудьте их продлить. А если вы размещаете рекламу через наш отдел продаж, самое время продлить её с праздничной скидкой. За подробностями обращайтесь к вашему менеджеру или по телефону: +7 473 253-33-66.
Другие новости: