Все новости  -  RSS
09.12.2019.

Готовимся к Новому году: осталось 3 недели

Когда праздника ждешь и готовишься к нему, он и наступает быстрее. Так давайте приближать Новый год вместе!

Чтобы вы встретили праздник во всеоружии, мы поможем вам сделать все важные дела.

Итак, сейчас самое время определиться с:

  • подарками;
  • нарядом на праздник;
  • планами на каникулы;
  • местом для встречи Нового года.

Выбор не займет много времени, ведь всё это и многое другое мы собрали на специальной праздничной странице. Заходите!

Если у вас есть объявления на сайте Камелот, не забудьте их продлить. А если вы размещаете рекламу через наш отдел продаж, самое время продлить её с праздничной скидкой. За подробностями обращайтесь к вашему менеджеру или по телефону: +7 473 253-33-66.




Другие новости:
16.12.2019. Готовимся к Новому году: осталось 2 недели
10.12.2019. Делайте объявления заметнее
09.12.2019. Готовимся к Новому году: осталось 3 недели
28.11.2019. Все службы Камелота теперь по одному адресу
27.11.2019. Искать жилье стало еще удобнее