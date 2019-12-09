Готовимся к Новому году: осталось 3 недели

Когда праздника ждешь и готовишься к нему, он и наступает быстрее. Так давайте приближать Новый год вместе!

Чтобы вы встретили праздник во всеоружии, мы поможем вам сделать все важные дела.



Итак, сейчас самое время определиться с:



подарками;

нарядом на праздник;

планами на каникулы;

местом для встречи Нового года.