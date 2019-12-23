До Нового года всего неделя

Вот мы и на финишной прямой, до праздника осталось совсем немного.

Но не теряйте голову от восторга и предвкушения, у нас еще есть дела, которые надо сделать:



устроить генеральную уборку;

поставить ёлку и украсить дом;

не забыть купить хлопушки, фейерверки и веселые петарды;

докупить подарки в нашем новогоднем разделе;

составить планы на 2020 год.