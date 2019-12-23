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23.12.2019.

До Нового года всего неделя

Вот мы и на финишной прямой, до праздника осталось совсем немного.

Но не теряйте голову от восторга и предвкушения, у нас еще есть дела, которые надо сделать:

  • устроить генеральную уборку;
  • поставить ёлку и украсить дом;
  • не забыть купить хлопушки, фейерверки и веселые петарды;
  • докупить подарки в нашем новогоднем разделе;
  • составить планы на 2020 год.

Если у вас есть бонусы в личном кабинете на сайте Камелот, можете потратить их на скидки от наших партнеров!

Не забудьте указать свой праздничный график работы на сайте или в объявлениях, чтобы клиенты не потеряли вас!

Ну а когда все дела будут сделаны, можно подумать, куда бы сходить на каникулах. И здесь наша новогодняя страница вам весьма пригодится. Заходите и выбирайте!




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