23.12.2019.
До Нового года всего неделя
Вот мы и на финишной прямой, до праздника осталось совсем немного.
Но не теряйте голову от восторга и предвкушения, у нас еще есть дела, которые надо сделать:
- устроить генеральную уборку;
- поставить ёлку и украсить дом;
- не забыть купить хлопушки, фейерверки и веселые петарды;
- докупить подарки в нашем новогоднем разделе;
- составить планы на 2020 год.
Не забудьте указать свой праздничный график работы на сайте или в объявлениях, чтобы клиенты не потеряли вас!
Ну а когда все дела будут сделаны, можно подумать, куда бы сходить на каникулах. И здесь наша новогодняя страница вам весьма пригодится. Заходите и выбирайте!
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