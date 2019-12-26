26.12.2019.
График работы Камелота в праздничные дни
Друзья, поздравляем вас с Новым годом и Рождеством!
Пусть 2020 год принесет еще больше клиентов и партнеров, подарит новые идеи для развития бизнеса.
Сообщаем о графике работы некоторых служб Камелота.
Колл-центр
- с 30 декабря по 3 января — выходные дни,
- с 4 по 6 января — с 9 до 16 часов,
- 7 января — выходной,
- 8 января — с 9 до 16 часов,
- с 9 января — в обычном режиме.
Центр поддержки
- 30, 31 декабря — выходные дни,
- 1 января — с 10 до 16 часов,
- 2, 3 января — выходные дни,
- с 4 по 6 января — с 9 до 18 часов,
- 7 января — выходной, 8 января — с 9 до 18 часов,
- с 9 января — в обычном режиме.
Отдел продаж
- с 30 декабря по 3 января — выходные дни,
- с 4 по 6 января — с 9 до 16 часов,
- 7 января — выходной,
- 8 января — с 9 до 16 часов,
- с 9 января — в обычном режиме.
Модерация объявлений производится каждый день:
- 30 декабря — с 8 до 20 часов,
- 31 декабря — с 8 до 16 часов,
- с 1 по 7 января — с 10 до 22 часов,
- с 8 января — в обычном режиме.
Желаем вам хороших выходных!
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