График работы Камелота в праздничные дни

Друзья, поздравляем вас с Новым годом и Рождеством!

Пусть 2020 год принесет еще больше клиентов и партнеров, подарит новые идеи для развития бизнеса.



Сообщаем о графике работы некоторых служб Камелота.



Колл-центр

с 30 декабря по 3 января — выходные дни,

с 4 по 6 января — с 9 до 16 часов,

7 января — выходной,

8 января — с 9 до 16 часов,

с 9 января — в обычном режиме.



Центр поддержки





30, 31 декабря — выходные дни,

1 января — с 10 до 16 часов,

2, 3 января — выходные дни,

с 4 по 6 января — с 9 до 18 часов,

7 января — выходной, 8 января — с 9 до 18 часов,

с 9 января — в обычном режиме.



Отдел продаж



с 30 декабря по 3 января — выходные дни,

с 4 по 6 января — с 9 до 16 часов,

7 января — выходной,

8 января — с 9 до 16 часов,

с 9 января — в обычном режиме.

Модерация объявлений

30 декабря — с 8 до 20 часов,

31 декабря — с 8 до 16 часов,

с 1 по 7 января — с 10 до 22 часов,

с 8 января — в обычном режиме.