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26.12.2019.

График работы Камелота в праздничные дни

Друзья, поздравляем вас с Новым годом и Рождеством!

Пусть 2020 год принесет еще больше клиентов и партнеров, подарит новые идеи для развития бизнеса.

Сообщаем о графике работы некоторых служб Камелота.

Колл-центр

  • с 30 декабря по 3 января — выходные дни,
  • с 4 по 6 января — с 9 до 16 часов,
  • 7 января — выходной,
  • 8 января — с 9 до 16 часов,
  • с 9 января — в обычном режиме.

Центр поддержки

  • 30, 31 декабря — выходные дни,
  • 1 января — с 10 до 16 часов,
  • 2, 3 января — выходные дни,
  • с 4 по 6 января — с 9 до 18 часов,
  • 7 января — выходной, 8 января — с 9 до 18 часов,
  • с 9 января — в обычном режиме.

Отдел продаж
 
  • с 30 декабря по 3 января — выходные дни,
  • с 4 по 6 января — с 9 до 16 часов,
  • 7 января — выходной,
  • 8 января — с 9 до 16 часов,
  • с 9 января — в обычном режиме.

Модерация объявлений производится каждый день:

  • 30 декабря — с 8 до 20 часов,
  • 31 декабря — с 8 до 16 часов,
  • с 1 по 7 января — с 10 до 22 часов,
  • с 8 января — в обычном режиме.

Желаем вам хороших выходных!




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