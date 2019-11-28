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28.11.2019.

Все службы Камелота теперь по одному адресу

Наш офис продаж переехал на ул. Орджоникидзе, 6.

Уважаемые клиенты! Офис продаж на Среднемосковской, 6, работает по другому адресу: ул. Орджоникидзе, 6, 1 подъезд, 3 этаж. Так что все отделы компании находятся в одном здании, а значит, мы сможем быстрее отвечать на ваши вопросы.

Также сообщаем, что с 1 декабря меняется график работы некоторых служб Камелота:

  • офис продаж и колл-центр работают с 8:00 до 18:00 в будние дни и с 9:00 до 16:00 — в выходные,
  • центр поддержки работает с 8:00 до 19:00.

До встречи в Камелоте!




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