Все службы Камелота теперь по одному адресу

Наш офис продаж переехал на ул. Орджоникидзе, 6.

Уважаемые клиенты! Офис продаж на Среднемосковской, 6, работает по другому адресу: ул. Орджоникидзе, 6, 1 подъезд, 3 этаж. Так что все отделы компании находятся в одном здании, а значит, мы сможем быстрее отвечать на ваши вопросы.



Также сообщаем, что с 1 декабря меняется график работы некоторых служб Камелота:



офис продаж и колл-центр работают с 8:00 до 18:00 в будние дни и с 9:00 до 16:00 — в выходные,

центр поддержки работает с 8:00 до 19:00.