С днем рождения, Камелот!

12 мая нашей компании исполняется 27 лет.

За эти годы мы прошли большой путь — от 8-страничной черно-белой газеты бесплатных объявлений до одного из крупнейших рекламных агентств Воронежа. Вот уже 27 лет мы помогаем воронежцам решать их повседневные задачи — найти жильё, работу, продать или купить авто. А для предпринимателей проводим рекламные кампании, разрабатываем фирменный стиль и бизнес-стратегии.



Друзья, спасибо, что выбираете Камелот. С вами мы встретим еще не один день рождения.