В Воронеже работает строительная ярмарка «Экспоград».

Камелот участвует в этом мероприятии, приглашаем всех желающих.

Соскучились по ремонту? С 14 по 18 апреля в Воронеже в шатре на парковке перед Сити-парком «Град» проходит большая ярмарка-распродажа материалов и оборудования для всех этапов строительства и отделки. Кладочные, сыпучие материалы, элементы отопления, двери, окна, отделочные материалы, а также декор и большая открытая экспозиция с бассейнами, банями, элементами срубов и спецтехникой к вашим услугам.



На выставке можно приобрести товары без наценки или со скидкой, а также получить консультацию от менеджеров. На нашем стенде участники и посетители могут получить специальное предложение от Камелота. Хотите бесплатную консультацию маркетолога или отличную скидку на размещение рекламы на популярных региональных площадках? Добро пожаловать на «Экспоград»!