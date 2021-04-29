29.04.2021.
О графике работы Камелота на майских праздниках
Дорогие воронежцы, поздравляем вас с наступающими Первым мая и Днем Победы! Также сообщаем, что с 30 апреля по 10 мая мы работаем по сокращенному графику.
Колл-центр
- 30 апреля — с 9 до 18 часов;
- 1 и 2 мая — выходные;
- 3 мая — с 9 до 16 часов;
- 4 — 7 мая — с 9 до 18 часов;
- 8 и 9 мая — выходные;
- 10 мая — с 9 до 16 часов.
Отдел продаж
- 30 апреля — с 9 до 17 часов;
- 1 и 2 мая — выходные;
- 3 мая — удаленно с 9 до 16 часов;
- 4-6 мая — с 9 до 16 часов;
- 7 мая — с 9 до 18 часов;
- 8 и 9 мая — выходные;
- 10 мая — с 9 до 16 часов.
Центр поддержки
- 30 апреля — с 8 до 16 часов;
- 1-10 мая — с 9 до 16 часов.
Модерация объявлений
- 30 апреля — с 8 до 24 часов;
- 1 мая — с 8 до 22 часов;
- 2-8 мая — с 8 до 24 часов;
- 9 мая — с 8 до 22 часов;
- 10 мая — с 8 до 24 часов.
Желаем хорошо отдохнуть!
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