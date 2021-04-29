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29.04.2021.

О графике работы Камелота на майских праздниках

Дорогие воронежцы, поздравляем вас с наступающими Первым мая и Днем Победы! Также сообщаем, что с 30 апреля по 10 мая мы работаем по сокращенному графику.

Колл-центр

  • 30 апреля — с 9 до 18 часов;
  • 1 и 2 мая — выходные;
  • 3 мая — с 9 до 16 часов;
  • 4 — 7 мая — с 9 до 18 часов;
  • 8 и 9 мая — выходные;
  • 10 мая — с 9 до 16 часов.

Отдел продаж
  • 30 апреля — с 9 до 17 часов;
  • 1 и 2 мая — выходные;
  • 3 мая — удаленно с 9 до 16 часов;
  • 4-6 мая — с 9 до 16 часов;
  • 7 мая — с 9 до 18 часов;
  • 8 и 9 мая — выходные;
  • 10 мая — с 9 до 16 часов.

Центр поддержки
  • 30 апреля — с 8 до 16 часов;
  • 1-10 мая — с 9 до 16 часов.

Модерация объявлений
  • 30 апреля — с 8 до 24 часов;
  • 1 мая — с 8 до 22 часов;
  • 2-8 мая — с 8 до 24 часов;
  • 9 мая — с 8 до 22 часов;
  • 10 мая — с 8 до 24 часов.

Желаем хорошо отдохнуть!




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