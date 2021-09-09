Новое предложение для владельцев автосервиса

Привлекайте больше клиентов, заказав сразу несколько видов рекламы по выгодной цене.

В наше предложение входит:

1. Мегамаркет — ваш собственный сайт в рамках сайта Камелот с фотографиями, перечнем услуг и контактными данными. Вместе с ним вы получаете:



имиджевое объявление на сайте;

объявление с точкой до 20 слов в каждом выпуске газеты Камелот;

объявление до 20 слов в каждом выпуске газеты Город V.

поднятие объявления 1 раз в день,

«Лидер просмотров» — объявление будет показываться в 3 рубриках по вашему выбору,

выделение объявления с помощью ключевой фразы, указывающей на ваши конкурентные преимущества.

250-52-52

253-33-66

reclama@cmlt.ru