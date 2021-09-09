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09.09.2021.

Новое предложение для владельцев автосервиса

Привлекайте больше клиентов, заказав сразу несколько видов рекламы по выгодной цене.

В наше предложение входит:
1. Мегамаркет — ваш собственный сайт в рамках сайта Камелот с фотографиями, перечнем услуг и контактными данными. Вместе с ним вы получаете:

  • имиджевое объявление на сайте;
  • объявление с точкой до 20 слов в каждом выпуске газеты Камелот;
  • объявление до 20 слов в каждом выпуске газеты Город V.

Мегамаркет на 3 месяца — 3000 рублей.
Мегамаркет на 6 месяцев (с баннером для основной и мобильной версий сайта) — 6260 рублей.
Мегамаркет на 12 месяцев (с баннером для основной и мобильной версий сайта) — 9520 рублей.

2. Пакет дополнительных услуг в подарок:
  • поднятие объявления 1 раз в день,
  • «Лидер просмотров» — объявление будет показываться в 3 рубриках по вашему выбору,
  • выделение объявления с помощью ключевой фразы, указывающей на ваши конкурентные преимущества.

Подробности можно узнать по телефонам +7 (473) 250-52-52, +7 (473) 253-33-66 и по почте reclama@cmlt.ru.




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