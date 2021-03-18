У верблюда Камелота день рождения!

Вот уже 12 лет наш подопечный делится хорошим настроением с воронежцами.

В 2009 году, который выдался тяжелым, «кризисным», мы решили порадовать себя и воронежцев и принести немного света и тепла в городскую жизнь. Для этого мы приобрели в Ростовской области годовалого белого верблюжонка. Уроженца монгольских степей мы официально «усыновили», нарекли Камелотом и поселили в Воронежском зоопарке им. А.С. Попова.



Наш подарок пришелся по душе воронежцам, а Камелот все эти годы рос вместе с нами. И вот 18 марта ему исполнилось 13 лет. Поздравить наш «корабль пустыни» можно по адресу: ул. Полины Осипенко, д. 6а, а вообще туда можно приходить и в любой другой день.



И помните: где Камелот — там всегда хорошее настроение!