26.10.2020.
Продаёте автозапчасти — расскажите об этом всему городу!
Воспользуйтесь новым комплексным предложением Камелота и хорошенько заработайте в осенний сезон.
Именно сейчас, когда воронежцы покупают запчасти, новые шины и диски, важно рассказать им о своих предложениях и перетянуть внимание на себя.
Что входит в наш пакет предложений:
1) ваш макет в тематической статье об авто в издании «Город V» (20 000 экземпляров);
- эта же статья публикуется на сайте Камелот со ссылкой на ваш сайт или страницу;
- также статья выкладывается в блоге на Яндекс.Дзен (до 140 тыс. читателей).
на статью ссылаются:
- баннер на главной странице сайта Камелот (около 300 тысяч просмотров за неделю);
- блок со статьями на главной странице;
- вертикальный баннер на популярных страницах сайта;
- посты в социальных сетях Камелота (20 000 подписчиков).
2) Мегамаркет на 200 объявлений
- 50 объявлений из мегамаркета по вашему выбору дублируются в газете Камелот;
3) 2-модульный макет в газете Камелот каждый понедельник (в вашей рубрике);
4) вертикальный баннер в любой рубрике сайта по вашему выбору (в основной и мобильной версиях).
Стоимость предложения: 5 575 р./3 месяца.
Звоните: +7 (473) 253-33-66
Пишите: reclama@cmlt.ru
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