Продаёте автозапчасти — расскажите об этом всему городу!

Воспользуйтесь новым комплексным предложением Камелота и хорошенько заработайте в осенний сезон.

Именно сейчас, когда воронежцы покупают запчасти, новые шины и диски, важно рассказать им о своих предложениях и перетянуть внимание на себя.



Что входит в наш пакет предложений:



1) ваш макет в тематической статье об авто в издании «Город V» (20 000 экземпляров);

эта же статья публикуется на сайте Камелот со ссылкой на ваш сайт или страницу;

также статья выкладывается в блоге на Яндекс.Дзен (до 140 тыс. читателей).

на статью ссылаются

баннер на главной странице сайта Камелот (около 300 тысяч просмотров за неделю);

блок со статьями на главной странице;

вертикальный баннер на популярных страницах сайта;

посты в социальных сетях Камелота (20 000 подписчиков).

50 объявлений из мегамаркета по вашему выбору дублируются в газете Камелот;