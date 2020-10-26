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26.10.2020.

Продаёте автозапчасти — расскажите об этом всему городу!

Воспользуйтесь новым комплексным предложением Камелота и хорошенько заработайте в осенний сезон.

Именно сейчас, когда воронежцы покупают запчасти, новые шины и диски, важно рассказать им о своих предложениях и перетянуть внимание на себя.

Что входит в наш пакет предложений:

1) ваш макет в тематической статье об авто в издании «Город V» (20 000 экземпляров);

  • эта же статья публикуется на сайте Камелот со ссылкой на ваш сайт или страницу;
  • также статья выкладывается в блоге на Яндекс.Дзен (до 140 тыс. читателей).

на статью ссылаются:
  • баннер на главной странице сайта Камелот (около 300 тысяч просмотров за неделю);
  • блок со статьями на главной странице;
  • вертикальный баннер на популярных страницах сайта;
  • посты в социальных сетях Камелота (20 000 подписчиков).

2) Мегамаркет на 200 объявлений
  • 50 объявлений из мегамаркета по вашему выбору дублируются в газете Камелот;

3) 2-модульный макет в газете Камелот каждый понедельник (в вашей рубрике);

4) вертикальный баннер в любой рубрике сайта по вашему выбору (в основной и мобильной версиях).

Стоимость предложения: 5 575 р./3 месяца.

Звоните: +7 (473) 253-33-66
Пишите: reclama@cmlt.ru




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