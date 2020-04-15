Как помочь тем, кто рядом

Друзья! Мы продолжаем рассказывать о тех, кто оказывает помощь нуждающимся, организует социальные проекты и в конечном счете помогает всем нам пережить трудные времена.

Общественное движение «Волонтеры-медики» сейчас принимает участие во всероссийской акции #МыВместе. Цель акции — помощь маломобильным и пожилым людям в сложившейся эпидемиологической обстановке. Помощь в виде доставки предметов первой необходимости и лекарств.



Помочь движению и поучаствовать в акции очень просто — нужно прийти на инструктаж и получить заявку для выполнения. Инструктаж проходит каждый день в 13:00 по адресу: ул.Чайковского, 3а.

Участие строго от 18 лет.



Звоните: +7 (980) 242 19 35

Заходите: группа «ВКонтакте»