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27.03.2020.

О графике работы Камелота с 30 марта по 3 апреля

Друзья, сообщаем, что на следующей неделе изменится график работы двух отделов Камелота.

Колл-центр и отдел продаж будут работать с 8 до 16 ч. Модерация объявлений и центр поддержки — по прежнему графику.

Как и раньше, вы можете разместить рекламу в наших изданиях любым удобным для вас способом. График выхода газет «Камелот» и «Город V» не меняется.

Мы на связи, и вы можете обратиться к нам дистанционно — по телефону, почте, в чате.

Рекламный отдел: +7 (473) 253-33-66, +7 (473) 250-52-52
Подача объявлений: +7 (473) 280-08-88, +7 (473) 200-00-88
Почта: reclama@cmlt.ru




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