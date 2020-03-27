О графике работы Камелота с 30 марта по 3 апреля

Друзья, сообщаем, что на следующей неделе изменится график работы двух отделов Камелота.

Колл-центр и отдел продаж будут работать с 8 до 16 ч. Модерация объявлений и центр поддержки — по прежнему графику.



Как и раньше, вы можете разместить рекламу в наших изданиях любым удобным для вас способом. График выхода газет «Камелот» и «Город V» не меняется.



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