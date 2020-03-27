27.03.2020.
О графике работы Камелота с 30 марта по 3 апреля
Друзья, сообщаем, что на следующей неделе изменится график работы двух отделов Камелота.
Колл-центр и отдел продаж будут работать с 8 до 16 ч. Модерация объявлений и центр поддержки — по прежнему графику.
Как и раньше, вы можете разместить рекламу в наших изданиях любым удобным для вас способом. График выхода газет «Камелот» и «Город V» не меняется.
Мы на связи, и вы можете обратиться к нам дистанционно — по телефону, почте, в чате.
Рекламный отдел: +7 (473) 253-33-66, +7 (473) 250-52-52
Подача объявлений: +7 (473) 280-08-88, +7 (473) 200-00-88
Почта: reclama@cmlt.ru
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