04.02.2020.
Всё для уютного дома — на сайте Камелот
Теперь вам не нужно часами бегать по магазинам и бороздить просторы интернета — всё нужное мы собрали на одной странице.
«Всё для дома» — новый проект на нашем сайте, который поможет преобразить ваш дом.
В этом разделе вы найдете:
- услуги по изготовлению и ремонту мебели;
- бытовую химию и клининговые услуги;
- товары для ремонта и отделки;
- предметы интерьера, декора.
А если вы предлагаете товары и услуги для дома, размещайте их на наших страницах!
Пишите: pr@cmlt.ru
Звоните: +7(473) 253-33-66, +7(473) 280-08-88
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