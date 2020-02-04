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04.02.2020.

Всё для уютного дома — на сайте Камелот

Теперь вам не нужно часами бегать по магазинам и бороздить просторы интернета — всё нужное мы собрали на одной странице.

«Всё для дома» — новый проект на нашем сайте, который поможет преобразить ваш дом.

В этом разделе вы найдете:

  • услуги по изготовлению и ремонту мебели;
  • бытовую химию и клининговые услуги;
  • товары для ремонта и отделки;
  • предметы интерьера, декора.

А если вы предлагаете товары и услуги для дома, размещайте их на наших страницах!

Пишите: pr@cmlt.ru
Звоните: +7(473) 253-33-66, +7(473) 280-08-88




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