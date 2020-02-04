Всё для уютного дома — на сайте Камелот

Теперь вам не нужно часами бегать по магазинам и бороздить просторы интернета — всё нужное мы собрали на одной странице.

«Всё для дома» — новый проект на нашем сайте, который поможет преобразить ваш дом.



В этом разделе вы найдете:



услуги по изготовлению и ремонту мебели;

бытовую химию и клининговые услуги;

товары для ремонта и отделки;

предметы интерьера, декора.