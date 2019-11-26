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26.11.2019.

Всё для празднования Нового 2020 года найдете на одной странице

Мы собрали новогодние предложения в специальном разделе сайта — всё для вашего удобства.

Теперь, чтобы хорошо провести праздники, вам не нужно часами лазить в интернете. На этой странице вы найдете:

  • Куда сходить и где встретить Новый год;
  • Что подарить близким;
  • Салоны красоты, чтобы выглядеть сногсшибательно на праздниках;
  • Продукты для праздничного стола;
  • Деда Мороза, который поздравит вас и ваших детей;
  • Товары и атрибутику для хорошего праздника;
  • Куда сходить на новогодних каникулах.

А если вы сами продаете праздничные товары и услуги, размещайте свои предложения на этих страницах — здесь их найдут быстрее всего!

Пишите: pr@cmlt.ru

Звоните: +7(473) 253-33-66, +7(473) 280-08-88

Хороших вам праздников!




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