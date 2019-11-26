26.11.2019.
Всё для празднования Нового 2020 года найдете на одной странице
Мы собрали новогодние предложения в специальном разделе сайта — всё для вашего удобства.
Теперь, чтобы хорошо провести праздники, вам не нужно часами лазить в интернете. На этой странице вы найдете:
- Куда сходить и где встретить Новый год;
- Что подарить близким;
- Салоны красоты, чтобы выглядеть сногсшибательно на праздниках;
- Продукты для праздничного стола;
- Деда Мороза, который поздравит вас и ваших детей;
- Товары и атрибутику для хорошего праздника;
- Куда сходить на новогодних каникулах.
А если вы сами продаете праздничные товары и услуги, размещайте свои предложения на этих страницах — здесь их найдут быстрее всего!
Пишите: pr@cmlt.ru
Звоните: +7(473) 253-33-66, +7(473) 280-08-88
Хороших вам праздников!
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