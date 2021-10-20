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20.10.2021.

Расскажите о своем медицинском центре всему городу

Нынешней осенью услуги медцентров особенно востребованы. Выделиться среди конкурентов и привлечь клиентов вам поможет наше спецпредложение.

В пакет входит:

1. Вертикальный баннер в любой рубрике сайта Камелот.

2. Статья о вашем медицинском центре на сайте cmlt.ru.

3. Ссылка на материал будет на главной странице сайта и в группах в социальных сетях.

4. Модульная реклама в газете Камелот на 5 недель: макет размером 6 модулей в рубрике «Медицинские услуги» 1 раз в неделю, по понедельникам.

5. Модульная реклама в еженедельнике Город V на 5 недель: на 1 неделю — ВИП-размещение (при наличии свободных мест) + макет размером 6 модулей в рубрике «Медицинские услуги» на 4 недели.

6. Дополнительные услуги, которые сделают объявление заметнее:
  • выделение с помощью фразы, указывающей на ваше конкурентное преимущество;
  • «Лидер просмотров» — объявление будет показываться в трех дополнительных рубриках и привлекать больше внимания.

7. Пост в соцсетях Камелота (20 000 подписчиков).

8. Мегамаркет — ваш собственный управляемый сайт в рамках сайта Камелот с фотографиями, подробным описанием медцентра и контактными данными. Затрат на продвижение и рекламу нет: сайт уже раскручен. Ссылки ведут на ваши страницы.


Стоимость предложения — 9 550 руб./5 недель.

Подробности можно узнать по телефонам:
 +7 (473) 253-33-66, +7 (473) 250-52-52
 и по почте reclama@cmlt.ru.




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