20.10.2021.
Расскажите о своем медицинском центре всему городу
Нынешней осенью услуги медцентров особенно востребованы. Выделиться среди конкурентов и привлечь клиентов вам поможет наше спецпредложение.
В пакет входит:
1. Вертикальный баннер в любой рубрике сайта Камелот.
2. Статья о вашем медицинском центре на сайте cmlt.ru.
3. Ссылка на материал будет на главной странице сайта и в группах в социальных сетях.
4. Модульная реклама в газете Камелот на 5 недель: макет размером 6 модулей в рубрике «Медицинские услуги» 1 раз в неделю, по понедельникам.
5. Модульная реклама в еженедельнике Город V на 5 недель: на 1 неделю — ВИП-размещение (при наличии свободных мест) + макет размером 6 модулей в рубрике «Медицинские услуги» на 4 недели.
6. Дополнительные услуги, которые сделают объявление заметнее:
2. Статья о вашем медицинском центре на сайте cmlt.ru.
3. Ссылка на материал будет на главной странице сайта и в группах в социальных сетях.
4. Модульная реклама в газете Камелот на 5 недель: макет размером 6 модулей в рубрике «Медицинские услуги» 1 раз в неделю, по понедельникам.
5. Модульная реклама в еженедельнике Город V на 5 недель: на 1 неделю — ВИП-размещение (при наличии свободных мест) + макет размером 6 модулей в рубрике «Медицинские услуги» на 4 недели.
6. Дополнительные услуги, которые сделают объявление заметнее:
- выделение с помощью фразы, указывающей на ваше конкурентное преимущество;
- «Лидер просмотров» — объявление будет показываться в трех дополнительных рубриках и привлекать больше внимания.
7. Пост в соцсетях Камелота (20 000 подписчиков).
8. Мегамаркет — ваш собственный управляемый сайт в рамках сайта Камелот с фотографиями, подробным описанием медцентра и контактными данными. Затрат на продвижение и рекламу нет: сайт уже раскручен. Ссылки ведут на ваши страницы.
Стоимость предложения — 9 550 руб./5 недель.
Подробности можно узнать по телефонам:
+7 (473) 253-33-66, +7 (473) 250-52-52
и по почте reclama@cmlt.ru.
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