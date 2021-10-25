25.10.2021.
О графике работы Камелота с 25 октября по 7 ноября
Друзья, несмотря ни на что, Камелот продолжает работать по обычному графику, а в праздничные дни — по сокращенному.
С 25 октября по 3 ноября
- отдел продаж работает с 9 до 17 часов в будние дни и с 9 до 16 часов в выходные;
- колл-центр и центр поддержки работают с 9 до 18 часов в будние дни и с 9 до 16 часов в выходные;
- модерация объявлений осуществляется с 8 до 24 часов.
- колл-центр и центр поддержки принимают звонки с 9 до 16 часов;
- отдел продаж работает удаленно с 9 до 16 часов;
- модерация объявлений осуществляется с 8 до 22 часов.
Звоните!
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