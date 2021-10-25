О графике работы Камелота с 25 октября по 7 ноября

Друзья, несмотря ни на что, Камелот продолжает работать по обычному графику, а в праздничные дни — по сокращенному.

С 25 октября по 3 ноября



отдел продаж работает с 9 до 17 часов в будние дни и с 9 до 16 часов в выходные;

колл-центр и центр поддержки работают с 9 до 18 часов в будние дни и с 9 до 16 часов в выходные;

модерация объявлений осуществляется с 8 до 24 часов.



С 4 по 7 ноября

колл-центр и центр поддержки принимают звонки с 9 до 16 часов;

отдел продаж работает удаленно с 9 до 16 часов;

модерация объявлений осуществляется с 8 до 22 часов.

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