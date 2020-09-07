07.09.2020.
За уверенностью — к нам!
25-27 сентября директор Камелота Ольга Гришина и специалисты в области НЛП проводят невероятный трансформационный тренинг!
- Чувствуете, что достигли потолка своих возможностей?
- Не всегда можете отстоять свои границы?
- Иногда кажется, что живете не своей жизнью?
- В вашем бизнесе все хорошо, но не хватает прорыва?
Познакомиться с собой поближе, найти тысячи доказательств уникальности и заново влюбиться в себя вам поможет наш трёхдневный тренинг уверенности.
Тренинг проводят известные специалисты:
- Ольга Гришина, психолог, тренер с 14-летним стажем;
- Александр Некрасов, НЛП-тренер, профессиональный лингвист;
- Никита Лабузо, один из ведущих в России тренеров НЛП.
Тренинг даст вам инсайты для жизни и бизнеса.
- Вы освободитесь от шаблонов и по-новому посмотрите на жизнь;
- найдёте инновационные решения и новые пути развития в бизнесе;
- научитесь оберегать свои границы и отделять свои желания от чужих;
- найдёте силы совершить перемены, которые давно назрели.
Подробности и регистрация.
По всем вопросам звоните: 8-960-111-07-70
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