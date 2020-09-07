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07.09.2020.

За уверенностью — к нам!

25-27 сентября директор Камелота Ольга Гришина и специалисты в области НЛП проводят невероятный трансформационный тренинг!

  • Чувствуете, что достигли потолка своих возможностей?
  • Не всегда можете отстоять свои границы?
  • Иногда кажется, что живете не своей жизнью?
  • В вашем бизнесе все хорошо, но не хватает прорыва?

Познакомиться с собой поближе, найти тысячи доказательств уникальности и заново влюбиться в себя вам поможет наш трёхдневный тренинг уверенности.

Тренинг проводят известные специалисты:

  • Ольга Гришина, психолог, тренер с 14-летним стажем;
  • Александр Некрасов, НЛП-тренер, профессиональный лингвист;
  • Никита Лабузо, один из ведущих в России тренеров НЛП.

Тренинг даст вам инсайты для жизни и бизнеса.

  • Вы освободитесь от шаблонов и по-новому посмотрите на жизнь;
  • найдёте инновационные решения и новые пути развития в бизнесе;
  • научитесь оберегать свои границы и отделять свои желания от чужих;
  • найдёте силы совершить перемены, которые давно назрели.

Подробности и регистрация.
По всем вопросам звоните: 8-960-111-07-70




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