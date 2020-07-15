15.07.2020.
Новая услуга: рекламная статья в блоге Камелота
Мы напишем и/или разместим материал о ваших услугах, и о вас узнают тысячи читателей и покупателей.
Реклама на сайте и в печатных изданиях — не единственный способ рассказать о себе и своих товарах/услугах. Материал в нашем блоге позволит сделать это в увлекательной форме и привлечь ту часть аудитории, что регулярно читает наши статьи.
А главное — в статье можно разместить фотографии и поставить ссылки, которые приведут на ваш сайт или страничку!
Мы же сделаем всё, чтобы вас увидело как можно больше читателей — проанонсируем вашу статью на главной сайта Камелот (ежедневная аудитория 20 000 пользователей) и наших соцсетях (более 10 000 подписчиков).
Стоимость предложения
- текст до 3000 знаков;
- до 10 фотографий в статье;
- 2 ссылки на источник;
- анонс на главной странице сайта и в наших соцсетях.
Стоимость — 10 000 рублей.
- текст 3000-4000 знаков;
- до 10 фотографий в статье;
- 3 ссылки на источник;
- анонс на главной странице сайта и в наших соцсетях.
Стоимость — 12 000 рублей.
Звоните, ответим на вопросы и обсудим условия. +7 (473) 253-33-66.
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