Новая услуга: рекламная статья в блоге Камелота

Мы напишем и/или разместим материал о ваших услугах, и о вас узнают тысячи читателей и покупателей.

Реклама на сайте и в печатных изданиях — не единственный способ рассказать о себе и своих товарах/услугах. Материал в нашем блоге позволит сделать это в увлекательной форме и привлечь ту часть аудитории, что регулярно читает наши статьи.



А главное — в статье можно разместить фотографии и поставить ссылки, которые приведут на ваш сайт или страничку!



Мы же сделаем всё, чтобы вас увидело как можно больше читателей — проанонсируем вашу статью на главной сайта Камелот (ежедневная аудитория 20 000 пользователей) и наших соцсетях (более 10 000 подписчиков).



Стоимость предложения



текст до 3000 знаков;

до 10 фотографий в статье;

2 ссылки на источник;

анонс на главной странице сайта и в наших соцсетях.

10 000

текст 3000-4000 знаков;

до 10 фотографий в статье;

3 ссылки на источник;

анонс на главной странице сайта и в наших соцсетях.

12 000