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15.07.2020.

Новая услуга: рекламная статья в блоге Камелота

Мы напишем и/или разместим материал о ваших услугах, и о вас узнают тысячи читателей и покупателей.

Реклама на сайте и в печатных изданиях — не единственный способ рассказать о себе и своих товарах/услугах. Материал в нашем блоге позволит сделать это в увлекательной форме и привлечь ту часть аудитории, что регулярно читает наши статьи.

А главное — в статье можно разместить фотографии и поставить ссылки, которые приведут на ваш сайт или страничку!

Мы же сделаем всё, чтобы вас увидело как можно больше читателей — проанонсируем вашу статью на главной сайта Камелот (ежедневная аудитория 20 000 пользователей) и наших соцсетях (более 10 000 подписчиков).

Стоимость предложения

  • текст до 3000 знаков;
  • до 10 фотографий в статье;
  • 2 ссылки на источник;
  • анонс на главной странице сайта и в наших соцсетях.

Стоимость — 10 000 рублей.


  • текст 3000-4000 знаков;
  • до 10 фотографий в статье;
  • 3 ссылки на источник;
  • анонс на главной странице сайта и в наших соцсетях.

Стоимость — 12 000 рублей.

Звоните, ответим на вопросы и обсудим условия. +7 (473) 253-33-66.




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