Размещайте материалы для предвыборной агитации в наших изданиях

Мы опубликуем макеты любой площади в газетах «Камелот» и «Город V».

ООО «Камелот Партнер» сообщает о готовности предоставить печатную площадь (оказывать услуги по размещению агитационных материалов) для проведения предвыборной агитации на выборах депутатов Воронежской областной Думы седьмого созыва и выборах депутатов Воронежской городской Думы пятого созыва, назначенных на 13 сентября 2020 года, в изданиях «Камелот» и «Город V».



Стоимость печатной площади в газете «Камелот»



Общая площадь полосы газеты «Камелот» — 948 кв. см.

Количество модулей в полосе — 114.

Стоимость модуля — 472,5 руб.

Стоимость 1 (одной) полосы на 1 выход составляет 53 865 руб.

К размещению принимаются макеты любой площади (любого количества модулей).

Дни выхода газеты — понедельник, среда, пятница.

Стоимость печатной площади в газете «Город V»





Общая площадь полосы газеты «Город V» — 523 кв. см.

Количество модулей в полосе — 96.

Стоимость модуля — 572 руб.

Стоимость 1 (одной) полосы на 1 выход составляет 54 912 руб.

К размещению принимаются макеты любой площади (любого количества модулей).

День выхода газеты — четверг.

253-33-66.