09.07.2020.
Размещайте материалы для предвыборной агитации в наших изданиях
Мы опубликуем макеты любой площади в газетах «Камелот» и «Город V».
ООО «Камелот Партнер» сообщает о готовности предоставить печатную площадь (оказывать услуги по размещению агитационных материалов) для проведения предвыборной агитации на выборах депутатов Воронежской областной Думы седьмого созыва и выборах депутатов Воронежской городской Думы пятого созыва, назначенных на 13 сентября 2020 года, в изданиях «Камелот» и «Город V».
Стоимость печатной площади в газете «Камелот»
- Общая площадь полосы газеты «Камелот» — 948 кв. см.
- Количество модулей в полосе — 114.
- Стоимость модуля — 472,5 руб.
- Стоимость 1 (одной) полосы на 1 выход составляет 53 865 руб.
- К размещению принимаются макеты любой площади (любого количества модулей).
- Дни выхода газеты — понедельник, среда, пятница.
Стоимость печатной площади в газете «Город V»
- Общая площадь полосы газеты «Город V» — 523 кв. см.
- Количество модулей в полосе — 96.
- Стоимость модуля — 572 руб.
- Стоимость 1 (одной) полосы на 1 выход составляет 54 912 руб.
- К размещению принимаются макеты любой площади (любого количества модулей).
- День выхода газеты — четверг.
В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, оплата услуг производится из избирательного фонда кандидата на условиях стопроцентной предоплаты.
Подробности узнавайте по тел. +7 (473) 253-33-66.
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