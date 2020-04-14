Все новости  -  RSS
14.04.2020.

Камелот на связи с вами и во время самоизоляции

Мы по-прежнему к вашим услугам даже во время эпидемии.

Газеты «Камелот» и «Город V» выходят по прежнему графику и распространяются в тех же точках, где и раньше. Мы не принимаем посетителей в офисе, но вы можете разместить объявления и рекламу дистанционно любым удобным способом — самостоятельно через сайт, с помощью операторов колл-центра или специалистов отдела продаж.

Колл-центр и офис продаж работают по сокращенному расписанию — с 9 до 16 часов. График работы модераторов, центра поддержки и других отделов Камелота не изменился.

Ждем ваших звонков, электронных писем и сообщений в чатах.

Рекламный отдел: +7 (473) 253-33-66, +7 (473) 250-52-52
Центр поддержки: +7 (473) 250-50-88
Почта: reclama@cmlt.ru




Другие новости:
15.04.2020. Как помочь тем, кто рядом
14.04.2020. Камелот на связи с вами и во время самоизоляции
07.04.2020. Размещайте объявления о стройке и ремонте гораздо дешевле
06.04.2020. Рассказываем о тех, кто помогает