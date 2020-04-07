06.04.2020.
Рассказываем о тех, кто помогает
В наших изданиях мы будем печатать информацию о тех, кто оказывает помощь нуждающимся, организует социальные проекты и в конечном счете помогает всем нам пережить трудные времена.
Благотворительная общественная организация «Рассвет» более 10 лет открывает приюты для бездомных, в которых нуждающийся человек может получить проживание, питание, одежду, медицинскую и юридическую помощь.
Сегодня вы можете поучаствовать в проектах «Рассвета» следующим образом:
- нужны ткани в большом количестве для пошива масок в мед. и соц. учреждения;
- также нужны швеи-волонтеры, которые будут маски шить;
- приюты принимают в дар крупы, морковь, лук, капусту.
По всем вопросам звоните:
+ 7 952 106 6764 — руководитель приюта Виктор Анатольевич.
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