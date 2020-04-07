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06.04.2020.

Рассказываем о тех, кто помогает

В наших изданиях мы будем печатать информацию о тех, кто оказывает помощь нуждающимся, организует социальные проекты и в конечном счете помогает всем нам пережить трудные времена.

Благотворительная общественная организация «Рассвет» более 10 лет открывает приюты для бездомных, в которых нуждающийся человек может получить проживание, питание, одежду, медицинскую и юридическую помощь.

Сегодня вы можете поучаствовать в проектах «Рассвета» следующим образом:

  • нужны ткани в большом количестве для пошива масок в мед. и соц. учреждения;
  • также нужны швеи-волонтеры, которые будут маски шить;
  • приюты принимают в дар крупы, морковь, лук, капусту.

По всем вопросам звоните:
+ 7 952 106 6764 — руководитель приюта Виктор Анатольевич.




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