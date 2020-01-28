28.01.2020.
Как успеть подготовиться к праздникам
Чтобы праздники удались, а вы к ним успели подготовиться, мы собрали праздничные предложения в специальном разделе сайта.
Не тратьте время на беготню и поиски, лучше посвятите его близкому человеку.
Потому что на одной странице вы найдете:
- Места, где отметить ваш праздник;
- Подарки;
- Салоны красоты — чтобы выглядеть на все сто;
- Товары и атрибутику;
- Куда сходить и что посмотреть.
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Пишите: pr@cmlt.ru
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Приятного празднования и романтического настроения!
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