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28.01.2020.

Как успеть подготовиться к праздникам

Чтобы праздники удались, а вы к ним успели подготовиться, мы собрали праздничные предложения в специальном разделе сайта.

Не тратьте время на беготню и поиски, лучше посвятите его близкому человеку.

Потому что на одной странице вы найдете:

  • Места, где отметить ваш праздник;
  • Подарки;
  • Салоны красоты — чтобы выглядеть на все сто;
  • Товары и атрибутику;
  • Куда сходить и что посмотреть.

А если вы продаете товары и услуги к празднику, немедленно размещайте их на наших страницах! Здесь их точно увидят и купят.

Пишите: pr@cmlt.ru

Звоните: +7 (473) 253-33-66, +7 (473) 280-08-88

Приятного празднования и романтического настроения!




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