25.11.2019.
Что обсуждали на форуме предпринимателей
22 ноября Камелот побывал на крупнейшем бизнес-мероприятии Черноземья.
На VI Воронежском форуме предпринимателей в Сити-парке «Град» собрались представители органов власти, малого и среднего бизнеса, популярные медиаперсоны, блогеры. Делились опытом открытия и развития собственного дела, обсудили взаимоотношения бизнеса и государства. Также на форуме работала выставка с предложениями банковских, страховых, аутсорсинговых компаний.
Камелот подготовил стенд, где участники форума узнавали о наших услугах, в том числе о новом сервисе «Маркетолог напрокат», здесь же можно было взять свежий выпуск газеты «Город V».
Как проходил форум, смотрите в нашем фотоотчете.
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