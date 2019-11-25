Что обсуждали на форуме предпринимателей

22 ноября Камелот побывал на крупнейшем бизнес-мероприятии Черноземья.

На VI Воронежском форуме предпринимателей в Сити-парке «Град» собрались представители органов власти, малого и среднего бизнеса, популярные медиаперсоны, блогеры. Делились опытом открытия и развития собственного дела, обсудили взаимоотношения бизнеса и государства. Также на форуме работала выставка с предложениями банковских, страховых, аутсорсинговых компаний.



Камелот подготовил стенд, где участники форума узнавали о наших услугах, в том числе о новом сервисе «Маркетолог напрокат», здесь же можно было взять свежий выпуск газеты «Город V».



Как проходил форум, смотрите в нашем фотоотчете.