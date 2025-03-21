Камелот снова на форумах

19-20 марта участвовали в II Межрегиональном транспортно-логистическом форуме Черноземья и IV форуме «Импорт и экспорт: возможности, инструменты, практики».

Более 70 спикеров из Дальнего Востока, Белоруссии и ЛНР рассказывали о новых трендах в ВЭД, транспортной инфраструктуре и логистических технологиях, международных маркетплейсах с помощью которых можно выйти на новые рынки, юристы — о проблемах, возникающих при заключении контрактов и многом другом!



Мы участвовали как информационные партнеры, так что вот фотоотчет