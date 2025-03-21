Все новости  -  RSS
21.03.2025.

Камелот снова на форумах

19-20 марта участвовали в II Межрегиональном транспортно-логистическом форуме Черноземья и IV форуме «Импорт и экспорт: возможности, инструменты, практики».

Более 70 спикеров из Дальнего Востока, Белоруссии и ЛНР рассказывали о новых трендах в ВЭД, транспортной инфраструктуре и логистических технологиях, международных маркетплейсах с помощью которых можно выйти на новые рынки, юристы — о проблемах, возникающих при заключении контрактов и многом другом!

Мы участвовали как информационные партнеры, так что вот фотоотчет




Другие новости:
21.03.2025. Камелот снова на форумах
07.03.2025. О графике работы 8 марта
31.12.2024. С Новым годом!