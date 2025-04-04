04.04.2025.
День рождения Камелота: участвуйте в акции и выигрывайте призы для вашего бизнеса!
В честь праздника мы дарим вам возможность выиграть рекламную полосу в газете «Камелот», заметные места на сайте и другие полезные подарки.
12 мая «Камелоту» исполняется 31 год. К этой дате мы подготовили специальную акцию для наших клиентов. Среди призов — просторные рекламные площади в газете, баннеры на сайте и дополнительные услуги для вашей рекламы. Главный приз — целая полоса в газете «Камелот».
Как принять участие:
- разместите рекламу в газете или на сайте «Камелот» с 28 апреля по 11 мая без перерывов.
- За каждые 1000 рублей в счёте вы получите один билет для розыгрыша.
- 12 мая мы подведём итоги и объявим победителей.
Узнайте подробности на нашем сайте или по телефону: (+7 473) 253-33-66. Присоединяйтесь к празднику «Камелота» и используйте новые возможности для продвижения!
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