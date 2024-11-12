12.11.2024.
Получайте уведомления о ваших объявлениях прямо в Telegram!
Заработал телеграм-бот, который проинформирует вас о том, что происходит с вашими объявлениями на сайте и многом другом.
Мы расширяем функционал сайта, и теперь вы можете настроить получение уведомлений в свой Telegram-аккаунт. Так вы оперативно узнаете:
- что объявление нужно продлить;
- что объявление требует оплаты;
- свой баланс бонусов.
А также получите:
- сообщения от других пользователей;
- новости об акциях и спецпредложениях.
Чтобы настроить уведомления, зайдите в личный кабинет и поставьте галочки в окошке «В Telegram».
Это удобно, если вы:
- общаетесь с другими пользователями через личный кабинет;
- оставляете отзывы о компаниях или принимаете обратную связь от своих клиентов.
Напоминаем также, что ранее мы добавили возможность получать свежие объявления в Телеграм.
Удобно и оперативно вместе с Камелотом.
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