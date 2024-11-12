Получайте уведомления о ваших объявлениях прямо в Telegram!

Заработал телеграм-бот, который проинформирует вас о том, что происходит с вашими объявлениями на сайте и многом другом.

Мы расширяем функционал сайта, и теперь вы можете настроить получение уведомлений в свой Telegram-аккаунт. Так вы оперативно узнаете:

что объявление нужно продлить;

что объявление требует оплаты;

свой баланс бонусов.

сообщения от других пользователей;

новости об акциях и спецпредложениях.

Это удобно, если вы:

общаетесь с другими пользователями через личный кабинет;

оставляете отзывы о компаниях или принимаете обратную связь от своих клиентов.