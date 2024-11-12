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12.11.2024.

Получайте уведомления о ваших объявлениях прямо в Telegram!

Заработал телеграм-бот, который проинформирует вас о том, что происходит с вашими объявлениями на сайте и многом другом.

Мы расширяем функционал сайта, и теперь вы можете настроить получение уведомлений в свой Telegram-аккаунт. Так вы оперативно узнаете:

  • что объявление нужно продлить;
  • что объявление требует оплаты;
  • свой баланс бонусов.

А также получите:
  • сообщения от других пользователей;
  • новости об акциях и спецпредложениях.

Чтобы настроить уведомления, зайдите в личный кабинет и поставьте галочки в окошке «В Telegram».

Это удобно, если вы:

  • общаетесь с другими пользователями через личный кабинет;
  • оставляете отзывы о компаниях или принимаете обратную связь от своих клиентов.

Напоминаем также, что ранее мы добавили возможность получать свежие объявления в Телеграм.

Удобно и оперативно вместе с Камелотом.




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