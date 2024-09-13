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13.09.2024.

Камелот снова на форуме!

11 и 12 сентября в парке «Перспектива» прошла Межрегиональная форум-выставка «Логистика Черноземья-2024».
На форуме были представлены передовые технологии, инновационные разработки и проекты в области промышленности и логистики.
Камелот не мог пропустить такое событие, поэтому мы стали медиа-партнерами и участниками форума.
Рассказали посетителям и участникам обо всех актуальных услугах, сервисах и предложениях нашей компании.

А вот и небольшой фоторепортаж:




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