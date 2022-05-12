С днем рождения, Камелот!

12 мая нашей компании исполняется 28 лет.

За эти годы Камелот стал не просто ведущей рекламной компанией Воронежа, но полноценной частью нашего города. Сотни тысяч людей с нашей помощью приобрели и благоустроили жилье, поменяли автомобиль, нашли работу. Наверное, каждый житель города хотя бы раз пользовался нашими услугами.



Друзья, спасибо, что выбираете Камелот. Для вас мы продолжаем улучшать качество услуг и оперативность работы. Оставайтесь с нами, вместе нас ждет много интересного.