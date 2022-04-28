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28.04.2022.

О графике работы Камелота на майских праздниках

Друзья, поздравляем вас с наступающими Первым мая и Днем Победы! Также сообщаем, что в праздничные дни Камелот работает по сокращенному графику.

Отдел продаж

  • 1 мая — выходной;
  • 2 и 3 мая — удаленно с 9 до 16 часов;
  • 9 мая — выходной день;
  • 10 мая — в офисе с 9 до 16 часов.

Колл-центр

  • 1 мая — выходной;
  • 2 и 3 мая — удаленно с 9 до 16 часов;
  • 7 и 8 мая — в офисе с 9 до 16 часов;
  • 9 мая — выходной;
  • 10 мая — в офисе c 9 до 16 часов.

Центр поддержки

  • 30 апреля-3 мая и 7-10 мая — с 9 до 16 часов.

Модерация объявлений

  • 1 и 9 мая — с 8 до 22 часов.


В остальные дни Камелот работает по обычному графику.

Желаем хороших выходных!




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