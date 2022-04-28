28.04.2022.
О графике работы Камелота на майских праздниках
Друзья, поздравляем вас с наступающими Первым мая и Днем Победы! Также сообщаем, что в праздничные дни Камелот работает по сокращенному графику.
Отдел продаж
- 1 мая — выходной;
- 2 и 3 мая — удаленно с 9 до 16 часов;
- 9 мая — выходной день;
- 10 мая — в офисе с 9 до 16 часов.
Колл-центр
- 1 мая — выходной;
- 2 и 3 мая — удаленно с 9 до 16 часов;
- 7 и 8 мая — в офисе с 9 до 16 часов;
- 9 мая — выходной;
- 10 мая — в офисе c 9 до 16 часов.
Центр поддержки
- 30 апреля-3 мая и 7-10 мая — с 9 до 16 часов.
Модерация объявлений
- 1 и 9 мая — с 8 до 22 часов.
В остальные дни Камелот работает по обычному графику.
Желаем хороших выходных!
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