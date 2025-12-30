30.12.2025.
С Новым годом!
Друзья, поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством! Также сообщаем о графике работы Камелота в праздничные дни.
Отдел продаж и колл-центр
- c 31 декабря по 8 января, а также 10 января — выходные,
- 9 и 11 января — удаленно с 9 до 16 часов.
Центр поддержки
- c 31 декабря по 8 января, а также 10 января — выходные,
- 9 и 11 января — с 9 до 16 часов.
Модерация объявлений
- 30 декабря — с 8 до 22 часов,
- 31 декабря, 1, 2 и 7 января — выходной,
- 3-6, 8-9 января — с 14 до 22 часов,
- 10-11 января — с 8 до 22 часов,
Желаем хороших выходных!
