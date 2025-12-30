Все новости  -  RSS
30.12.2025.

С Новым годом!

Друзья, поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством! Также сообщаем о графике работы Камелота в праздничные дни.

Отдел продаж и колл-центр

  • c 31 декабря по 8 января, а также 10 января — выходные,
  • 9 и 11 января — удаленно с 9 до 16 часов.

Центр поддержки
  • c 31 декабря по 8 января, а также 10 января — выходные,
  • 9 и 11 января — с 9 до 16 часов.

Модерация объявлений
  • 30 декабря — с 8 до 22 часов,
  • 31 декабря, 1, 2 и 7 января — выходной,
  • 3-6, 8-9 января — с 14 до 22 часов,
  • 10-11 января — с 8 до 22 часов,

Желаем хороших выходных!

