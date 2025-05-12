Все новости  -  RSS
12.05.2025.

Сегодня Камелот празднует день рождения!

Нам 31, и мы только разгоняемся!

12 мая наша компания ворвалась в новый год своей истории — 31-й по счёту! Всё началось в далёком 1994-м с скромной чёрно-белой газеты «Камелот», которая тогда ещё не знала, какой путь ей предстоит. Сегодня мы — это мощный сайт, целая сеть Telegram-каналов и та самая газета, что подросла и окрепла, но осталась верной своим корням.

Все эти годы мы как настоящие исследователи искали пути, чтобы информация находила вас там, где вам удобно — на бумаге, в онлайне, в мессенджерах.
Мы не просто идём в ногу со временем — мы задаём ритм!

Друзья, вы — наша главная поддержка и вдохновение. Спасибо, что вы с Камелотом! Давайте вместе зажигать новые свечи на торте нашей истории — до встречи на следующем празднике!

Открытка Камелота ко дню рождения



Другие новости:
12.05.2025. Сегодня Камелот празднует день рождения!
06.05.2025. О графике работы Камелота на 9 Мая
29.04.2025. О графике работы Камелота на первомайских выходных