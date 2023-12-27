27.12.2023.
О графике работы Камелота в новогодние праздники
Друзья, поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством! Также сообщаем о графике работы Камелота в праздничные дни.
Отдел продаж и колл-центр
- 31 декабря, 1, 2 и 7 января — выходные,
- 30 декабря, 3-6 и 8 января — удаленно с 9 до 16 часов.
Центр поддержки
- 31 декабря — выходной,
- 1 января — с 10 до 15 часов,
- 2-6 и 8 января —
- с 9 до 16 часов,
- 7 января — выходной.
Модерация объявлений
- 30 декабря — с 8 до 22 часов,
- 31 декабря — с 8 до 16:30,
- 1 и 2 января — с 10 до 21 часов,
- 3-6 января — с 8 до 22 часов,
- 7 января — с 8 до 22 часов.
Желаем хороших выходных!
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